Стань участником онлайн-марафона #МыВместе

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4 и 5 декабря на площадке dobroinrussia.online в преддверии национального Дня добровольца стартует онлайн-марафон #МыВместе. К телемостам и прямым эфирам могут присоединиться все желающие из любой точки мира. Трансляция будет идти нон-стоп 36 часов.

Основная тема онлайн-марафона #МыВместе — «Взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов». В рамках программы будут представлены успешные истории партнерства, в которых задействованы волонтёры, НКО, бизнес, СМИ и государственные структуры.

Участников Марафона #МыВместе ожидает культурно-развлекательная программа, в которую войдут мероприятия разных форматов: выступления звезд шоу-бизнеса, топовых спикеров, истории успеха, мастер-классы. Все зарегистрированные пользователи получат доступ к личным кабинетам, смогут составить индивидуальное расписание, задать вопросы спикерам в ходе выступления и пообщаться с участниками со всего мира на сайте dobroinrussia.online. Общедоступная трансляция без дополнительных возможностей пройдет в социальной сети ВКонтакте в группе «Добро в России. МыВместе» (vk.com/dobroinrussia).

Участники Марафона увидят премьеру фильма «Доктор Лиза» и сериала «Счастье есть». Для «серебряных» волонтеров состоится презентация Международной премии «We Are Together» и объявлен старт заявочной кампании.

Важная часть Марафона — оглашение результатов Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2020» и торжественное награждение победителей. В этом году Конкурсу исполняется 10 лет. В юбилейный год на конкурс подано 53 219 инициатив. Грантовый фонд составляет 90 млн. руб. Самарскую область на Конкурсе представляют 4 добровольца: Наталья Шмелева, Илья Колчин, Дарья Рудометкина и Андрей Новичков.

В рамках марафона также отметят волонтёров, НКО, коммерческие организации, гражданских активистов и иностранных граждан, которые наиболее активно принимали участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Марафон #МыВместе пройдет в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», передает пресс-служба облправительства.