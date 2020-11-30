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29 ноября подведены итоги I Международного онлайн фестиваля детских команд КВН сразу три команды из Самары примут участие в новом телевизионном сезоне шоу «Детский КВН» в 2021 году.

Это команды:

Команда КВН «Перспектива» - МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о. Самара,

Команда КВН «Перспективочка» - МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о. Самара,

Команда КВН «Ля Рошель» - МБОУ "Гимназия 3" г.о. Самара.

С 15 сентября по 1 ноября 2020 прошел I Международный онлайн фестиваль детских команд КВН.

Принять участие в фестивале могла любая команда КВН возраст участников которой не превышает 18 лет.

Всего в фестивале приняло участие 220 команд со всех регионов России и ближнего зарубежья. По итогам фестиваля редакторская группа отбирает участников нового телевизионного шоу талантов “Детский КВН”, съемки которого начнутся в январе 2021 года в Москве.

Фестиваль состоял из нескольких этапов отбора и завершился гала-концертом в онлайн формате.

В этом году Самарскую область на фестивале представляли команды Самарской областной юниор лиги КВН:

Команда КВН «Дети» - п.г.т. Суходол, Самарская область,

Команда КВН «Не вашего поля ягода» - село Приволжье,

Команда КВН «Число Пи» - п.г.т. Смышляевка, Самарская область,

Команда КВН «ЖиЗа» - г.о. Кинель, Самарская область,

Команда КВН «Консервы» - г.о. Кинель, Самарская область,

Команда КВН «Пушка» - г.о. Тольятти,

Команда КВН «Ля Рошель» - г.о. Самара,

Команда КВН «Гармония» - г.о. Самара,

Команда КВН «Так и живем» - г.о. Самара,

Команда КВН «Перспектива» - г.о. Самара,

Команда КВН «Перспективочка» - г.о. Самара, передает пресс-служба облправительства.