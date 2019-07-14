Сотрудники мотовзвода ДПС Самары провели очередной рейд
14 июля 2019 22:58
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Сегодня, 14 июля, сотрудники мотовзвода ДПС Самары провели очередной рейд, в ходе которого они проводили проверку не только мотоциклов, но и автомобилей.
За время проведения рейда проверено более 30 транспортных средств.
P.s: Статья 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума» влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей, передает пресс-служба ГИБДД Самары.
Фото: пресс-служба ГИБДД Самары
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