Сотрудники УИС СО приняли участие в организации военно-патриотической площадки «Победа» на Грушинскомо фестивале
11 июля 2019 17:23
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29 августа 1967 года учащийся шестого курса авиационного института Валерий Грушин погиб во время туристического похода по реке Уде (Сибирь), спасая тонувших детей начальника метеостанции Хадома. Спустя год после гибели его друзья собрались вместе, чтобы почтить песней память друга. Так на берегу реки Волга родился ежегодный фестиваль авторской песни им. Грушина, проходящий под Самарой в первые выходные июля.
На территории фестиваля действовали 15 площадок, и каждая – со своей тематической программой. Одной из таких стала тематическая площадка – «Победа». Главная задача проекта – патриотическое воспитание молодого поколения через авторскую песню. Здесь были продемонстрированы лучшие образцы поэтическо-песенного жанра, направленные на приверженность идеалам служения Отечеству.
Организаторами проекта выступили заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, Управление ФСИН России по Самарской области под руководством генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова, региональный Союз десантников России, возглавляемый Алексеем Тимошенко и общероссийская общественная организация «Офицеры России» под руководством Михаила Карпухова.
Для координации работы площадки создан военный совет, в который вошли представители правоохранительных и силовых структур. Его возглавил
Александр Фетисов. Непосредственное руководство площадкой осуществлял начальник пресс-службы УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Алексей Халитов.
Более 100 артистов из разных уголков России, порадовали своим творчеством зрителей «Победы». Выступали здесь: музыкальные коллективы – ВИА «Синяя птица», «Ромарио», «Любители этого дела», «Тропы ну врут», «Своя философия», «#ХардBARDбАнд», «Нейтральная полоса», «Легкие», «Гвардия», «4-G», «Линдов город», «Малинада», дует «Бардо», проекты «Сусанин и Жанна По», «СОЕК», «Кольский бугорок», «АКОСТИН», детские музыкальные коллективы, а также Игорь Тальков, Сергей Кузнецов, Андрей Кирилюк, Юрий Карпов, Андрей Лобанов, Василий Уриевский, Михаил Гардин, Александр Савин, Дмитрий Дубров, Алексей Бурняшев, Сергей Талалов, Тимур Ведерников, Катя Котеночкина, Вячеслав Ковалев, Алексей Белозер, Алина Симонова, Марина Дмитриева, Сергей Лысенко, Сергей Николаев, Виктор Казаев, Алексей Кириллов, Сергий Учайнешвилли, Роман Мишутин, Виктор Сатаев, Виталий Царев и многих других известных бардов и творческих коллективов нашей страны и стран ближнего Зарубежья.
Не оставил равнодушным никого на фестивальной поляне воздушный шар, предоставленный проектом «Победа». Изюминкой программы стали показательные выступления сотрудников отдела специального назначения уголовно-исполнительной системы региона.
Особое внимание зрителей привлекла выставка военной техники фронтовых лет. Ее оформлением занимался председатель клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи «Они сражались за Родину» Александр Паулов.
В рамках работы площадки проводился конкурс военной песни. Председателем жюри выступил член Союза писателей России Сергей Кузнецов. В конкурсе приняли участие более 40 конкурсантов. Лучшими в творческом поединке стали группа «Любители этого дела», «Виталий Царев», «Полина Кузина» и другие, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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