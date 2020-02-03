Смартфоны посадили на карантин

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В числе компаний, сообщивших о смещении сроков поставок, вошли Apple, Xiaomi, Huawei, ZTE, Lenovo, Vivo и ZTE. Заводы компаний расположены в Китае, где в настоящее время зафиксирована вспышка заболевания.Эксперты и ритейлеры не ожидают серьезного дефицита «умных» телефонов, но не исключают их подорожания.Фото: соцсети