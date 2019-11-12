Сергей Марков покинул пост министра ЖКХ и готовится снова занять пост мэра Новокуйбышевска

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Должность министра г-н Марков занял всего год назад, в начале октября 2018 года. До этого он около двух лет возглавлял Новокуйбышевск, в котором живет с конца 1980-х. В структуры власти перешел в 2012 году с Новокуйбышеского НПЗ, где смог сделать карьеру, став заместителем генерального директора по экономике и финансам.Конкурс на пост мэра в этом году был объявлен после того, как предыдущий глава Владимир Фомин подал в отставку по состоянию здоровья. На следующий день после того, как отставку приняла дума Новокуйбышевска, г-н Фомин покончил жизнь самоубийством.