Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
26 июля 2019 16:49
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В частности, по ее словам, не удалось реализовать план по снижению дефицита Пенсионного фонда (ПФР) за счет отмены индексации пенсий для работающих пенсионеров. Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был. Причиной того, что особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР данная мера не оказала, аудитор считает сокращение численности работающих пенсионеров.
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий. Если на 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 млн, то уже через год стало на треть меньше — всего 9,88 млн. К 1 января 2019 года число работающих пенсионеров в России сократилось до 9,67 млн, а их доля в общем числе пенсионеров — до 22% (на 1 января 2016 года было 35,7%).
«В ближайшие годы объем трансферта на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится. Трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 году составит почти 2 трлн руб.», — отметила Орлова, выступая на проходящем в Госдуме заседании круглого стола на тему: «Развитие негосударственного пенсионного обеспечения и системы индивидуального пенсионного капитала».
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Еще одной проблемой Орлова назвала то, что реализуемая с 2013 года Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы пока не привела к заметному улучшению положения и неработающих пенсионеров.
«За шесть лет ее реализации коэффициент замещения не превысил 35%. Чтобы достичь 40%, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тыс. руб. Для этого начиная с 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции», — подчеркнула аудитор.
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