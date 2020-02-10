Самарцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
10 февраля 2020 17:34
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Маслёны должны быть выполнены в виде ростовых кукол высотой не ниже 0,5 метров. Жюри отберет лучшие работы, и эти арт-объекты будут представлены 1 марта на площади Куйбышева во время городских масленичных гуляний. Работы победителей конкурса будут отмечены ценными призами. К участию в конкурсе приглашаются как отдельные авторы, так и творческие группы.
Основные положения конкурса-выставки «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
Конкурс-выставка проводится при поддержке Администрации городского округа Самара.
1. Цели и задачи конкурса-выставки
Городской конкурс-выставка «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» (далее – конкурс-выставка) проводится в преддверии масленичных гуляний в целях возрождения, сохранения и популяризации традиций народного праздника «Масленица».
Основные задачи конкурса-выставки:
-повышение интереса жителей города Самары к народной культуре, расширение знаний о народных традициях;
-выявление использования новых приёмов, подходов и техник народно-прикладного творчества при изготовлении фигуры «маслёны» - главного символа Широкой Масленицы;
- активизация культурной и творческой инициативы жителей города Самары;
-предоставление возможности продемонстрировать творческие способности;
-привлечение населения к созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного творчества;
-выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол, костюмов.
2. Участники конкурса-выставки
К участию в конкурсе-выставке приглашаются жители Самары, представившие на конкурс не менее трёх фотографий своей работы, заполнившие заявку на участие. Участниками конкурса могут стать как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, дошкольные).
3. Номинации конкурса-выставки
· Оригинальное и самобытное авторское решение
· Соблюдение народных традиций в костюме
· Обрядовая кукла: современный взгляд
· Эко-кукла (созданная из экологически чистых природных материалов)
4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
Анкеты-заявки (форма в приложении) на участие в конкурсе направляются с 10 по 26 февраля 2020 года на электронный адрес samaravesna2020@yandex.ru, также заполнить анкету и загрузить фотографии работ можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQATYPPSua7Vh0NyZIhp3ypdDeKuU7GCegX2SvQNWuFeRDQQ/viewform?...
Все работы будут выставлены в альбоме «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» в официальной группе Администрации Самары в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/samaraadm.
После подачи заявки участникам необходимо получить подтверждение, что заявка принята.
5. Требования, предъявляемые к работам
5.1 Высота конкурсной работы должна быть не менее 0,5 м.
5.2. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов. При выборе материала необходимо учесть возможность представления работы на выставке «под открытым небом». Куклы должны иметь устойчивую подставку (специальную опору) для представления на выставке.
5.3. При создании кукол возможно как использование традиционных масленичных мотивов, так и оригинальное авторское решение.
5.4. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии и имени автора.
6. Критерии оценки
6.1. Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма)
6.2. Верность традициям в изготовлении масленичной куклы, костюма.
6.3. Оригинальность и яркая самобытность.
6.4. Соответствие работы образу и темы.
6.5. Креативный подход: использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей.
6.6. Оригинальность подачи.
6.7 Эстетичный вид изделия.
7. Подведение итогов
7.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, педагогов дополнительного образования, представителей общественности.
7.2. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами.
7.3. По итогам конкурса членами жюри определяются победители (по 2 работы) в каждой номинациях.
7.4.Награждение победителей и вручение дипломов за участие состоится 1 марта 2020 года на площади Куйбышева во время проведения народных гуляний «Проводы русской зимы – Масленица».
7.5. Лучшие работы будут представлены на выставке 1 марта 2020 года на площади Куйбышева.
Примечания:
1.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы в средствах массовой информации, социальных сетях.
2.Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий настоящего Положения, не принимаются к участию, передает пресс-служба горадминистрации.
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