Самарцев приглашают на лекцию и диалог с доцентом Самарского университета Андреем Черновым на тему «IT, айтишники и город»

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в 18.30 в кофейне «White Cup» (во дворе Музея Модерна, г. Самара, Фрунзе, 159) состоится лекция доцента Самарского университета Андрея Чернова и диалог с жителями Самары на тему «IT, айтишники и город» в рамках проекта «Архитектурная среда».Почему «айтишники» стали такими модными; как IT меняет городские процессы? Почему IT-специалисты уезжают из Самары и почему остаются и причем тут городская среда? «Цифровой двойник» управления городскими объектами и процессами. Об этом и о многом другом пойдет речь на лекции-диалоге известного в Самаре ученого и бизнесмена Андрея Чернова.Приглашаем жителей города и СМИ принять участие в мероприятии, передает пресс-служба облправительства.