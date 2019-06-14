Самарский Кадетский корпус впервые посетит заместитель министра МВД РФ Виталий Шулика

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17 июня Самарский Кадетский корпус посетит заместитель министра МВД Российской Федерациии депутат Государственной Думы РФЗаместитель министра внутренних дел Виталий Шулика впервые посетит Самару с рабочим визитом.Самарский Кадетский корпус МВД России был создан в 2014 году по инициативе депутата Государственной думы РФ от Самарской области Александра Хинштейна. Корпус остается единственным в России учебным учреждением МВД для поступления несовершеннолетних граждан. Основная цель деятельности кадетского корпуса — предоставление возможности получить среднее общее образование и заложить основы профессионального образования будущих защитников правопорядка.Заместитель министра МВД РФ В.Д.Шулика осмотрит не только учебные корпуса самарской «кадетки», но и материальную техническую базу. Он поставит новые задачи по расширению учебного заведения и организации нового общежития на 350 мест. Это самарской «кадетке» даст возможность принять в новом учебном году большее количество кадетов, принявших решение связать свою дальнейшую судьбу с органами правопорядка.Обучение в кадетском корпусе проходят юноши с 5 по 11 классы. За 5 лет своего существования в кадетском корпусе сложились свои традиции. Кадетыежегодно принимают участие в военно-спортивном сборе воспитанников суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы», в «Параде Памяти», спортивных и профессиональных мероприятиях региона.Популярность Самарского кадетского корпуса МВД России растет год от года. На обучение в «СКК» приезжают дети из всех регионов России, в том числе из Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Крым; Ульяновска, Саратова и других городов, передает пресс-служба облправительства.фото: 63.мвд.рф