Самарские организации, задействованные в зимней уборке, продемонстрировали готовность справляться с непогодой
18 октября 2019 15:25
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Для обеспечения качественного содержания территории города всего в зимний период 2019-2020 годов планируется задействовать в работах на дорогах и других городских объектах 425 спецмашин, во дворах – 311 единиц.
«Более 730 единицы техники в городе имеется для обеспечения зимнего содержания. Здесь, на площади, мы показали выборочно, какие спецмашины готовы работать в осенне-зимний период в части расчистки снега, его вывоза, подготовки и внесения реагентов. Если говорить о реагентах, то уже заготовлено порядка 15 тысяч тонн «Бионорда», а также 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси», - пояснил Первый заместитель Главы городского округа Самара Владимир Василенко. - В этом году мы планируем применять двухкомпонентный реагент. В центральной части города - это Самарский, Ленинский, часть Железнодорожного и часть Октябрьского районов - будут работать 2 установки. Посмотрим, как пойдет эксперимент. Он рассчитан на уменьшение расхода самого реагента».
Так, на смотре муниципальным предприятием «Благоустройство» была представлена специальная машина, оборудованная особыми емкостями: баком для сухого реагента и баком для специального раствора. Принцип действия подразумевает смешивание двух компонентов из баков в ходе обработки участка. Специалисты утверждают, что применение антигололедных материалов в смоченном виде существенно снижают их расход - на 30 %. Кроме того, попадающий на проезжую часть влажный реагент не сдувается ветром и работать начинает сразу, вступая в реакцию плавления снега. Таким образом, это положительно будет влиять на оперативность как противогололедной обработки, так и расчистки снега.
«На муниципальном предприятии «Благоустройство» - 6 единиц техники, предназначенных для разбрасывания увлажненного реагента, еще 2 единицами располагает предприятие, работающее в Самарском и Кировском районах. Также в городе стоят 2 установки для подготовки реагентного «рассола», - уточнил директор МП г.о. Самара «Благоустройство» Евгений Садовников.
Во время смотра вице-мэром была поставлена задача перед руководителем данного муниципального предприятия - до конца ноября укомплектовать водителями штат организации, чтоб они могли работать в двухсменном режиме.
«На одну машину должно быть 3 водителя, чтобы машина работала, не прерываясь. В прошлом году нам это удалось», - добавил Владимир Василенко.
Напомним, что предприятиями и организациями уборка улиц и внутриквартальных территорий осуществляется в круглосуточном режиме. Вместе с тем, во избежание ограничений движения транспорта, работы на дорогах преимущественно проводятся в периоды минимальной интенсивности движения - ночью. При усиленных снегопадах практикуется продление смен. А на расчистку придомовых территорий управляющие компании, ТСЖ и ЖСК выходят с 4 часов утра. Часть управляющих организаций в сложных погодных условиях трудятся круглосуточно.
Отметим, что большинство машин, которыми располагают предприятия, многофункциональны. При несложных манипуляциях с навесным оборудованием они преобразуются из машин для летнего содержания в спецтехнику, способную убирать город от снега и наледи. Порядка 80% машин уже переоборудовано, в летнем «снаряжении» остались лишь те, что в настоящее время задействованы в уборке улично-дорожной сети до перехода на зимний режим, передает пресс-служба горадминистрации.
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