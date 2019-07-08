Самарская таможня перечислила в бюджет государства полмиллиарда рублей
8 июля 2019 15:30
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Импортная составляющая - 461 млн. 826 тыс. рублей, а экспортная 17млн. 944 тыс. рублей.
План нарастающим итогом с начала года выполнен на 108,8%.
За июнь 2019 года Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет – 111 млн. 203 тыс. рублей, передает пресс-служба Самарской таможни.
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