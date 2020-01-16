Самарская областная научная библиотека приглашает на необычную экскурсию

42

Конечно, посетители побывают в «кабинете Грота», с которого 160 лет назад начиналась Самарская общественная библиотека. Только в библиотеке с богатейшими фондами, которые формировались более чем полтора века, разрешают подержать в руках старинные книги. В частности, это первые тома, привлеченные в фонды Константином Гротом, некоторые экземпляры даже хранят его экслибрис или дарственные надписи. Посетители смогут сфотографироваться в «гротовском кресле». Одна из легенд гласит, что кресло способно исполнить самые заветные желания тех, кто в нем окажется.В 2020 году в СОУНБ откроется современный Музейно-выставочный центр книжной культуры. А уже сейчас участники экскурсии побывают в недавно открывшемся пространстве «Допечатная книга» – это часть центра. В зале новейшие интерактивные технологии помогают понять, как возникла письменность и появились книги, а также способствуют восприятию рукописных раритетов, которые там экспонируются. Пространство создано в рамках проекта по популяризации истории книжной культуры «Книга: прошлое, настоящее и будущее» при поддержке правительства Самарской области.Кульминационным моментом посещения областной библиотеки станет визит в книгохранилище, раньше там редко бывали гости. На днях новый формат экскурсии тестировали представители самарских СМИ. Их впечатлила азбука, выпущенная специально для обучения грамоте колхозников, заинтересовали афиши куйбышевских театров из прошлого века, даже смогли удивить первые советские номера журнала «Крестьянка» с обсуждением темы насилия в семье. Визитеров познакомили с совершенно уникальными подшивками зарубежных газет, показали передовицы, которые сообщали о смерти классика русской литературы Максима Горького. Экскурсантам рассказали библиотечные мистические легенды, которые не уступают музейным. Впрочем, книгохранилище областной библиотеки за свою богатую историю вобрало в себя столько интересного, что материала может хватить на десятки различных посещений.В заключительной части мероприятия посетители побывали в зале, где оцифровывают издания, создавая электронные ресурсы. К слову, недавно в СОУНБ значительно пополнилась коллекция «Издано в Куйбышеве. 1941–1945». Оцифровано большинство городских и районных газет, которые выходили на территории области в годы Великой Отечественной войны, а также 59 книг, 255 плакатов и афиш. Завершаться новая экскурсия будет маленьким краеведческим квестом.Чтобы попасть на экскурсию, нужно позвонить в отдел регистрации и справочного обслуживания: (846) 335-67-54 и договориться о времени проведения мероприятия. Минимальная группа – 5 человек.Стоимость: 150 руб. с человека, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ