Самарская Олимпийская Деревня: Здесь нужно быть!

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- Катки с пунктом проката- Лыжная трасса с подсветкой- Хоккейная площадка- Площадка фан-кёрлинга- Юкигассен- Арт-аллея снеговиков- Гигантский кикер- Беговелы на лыжах- Инклюзивный парк- Фуд-кортВ Тереме Снегурочки каждые 10 мин. стартует театрализованный квест для детей со сказочными и новогодними героями, почтой Деда Мороза и хозяйкой терема - Снегурочкой!Каждый день в #SportVill Самарской Олимпийской Деревне живой концерт!Вечер 28-го декабря просто взорвался мощными рок-хитами AC/DC от официальной трибьют-команды EASY DIZZY!До встречи уже сегодня на концерте в 20:00!Будет жарко, уютно и весело!Уютные домики для обогрева!ВХОД СВОБОДНЫЙ!Работают 2 парковки!От остановки Московское шоссе/ул.Алма-Атинская до парка курсируют бесплатные шаттлы.Здесь нужно быть, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.