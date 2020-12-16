«Самара Арена-2021»: время покорять космос!

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В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия в Самарской области проводить не ланируется. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными.

В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих. Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ, передаются преимущественно воздушно-капельным путём. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

Новый год по-прежнему, несмотря на ограничения, время чудес и ожиданий. Праздничное настроение жителям губернии будут создавать яркая иллюминация на центральных улицах, ледовые катки, активности во дворах и на спортивных площадках. Акцент будет сделан на семейный отдых на свежем воздухе. Поэтому основными центрами притяжения станут парки, где будут залиты катки, установлены горки и новогодние ели, организован прокат зимнего инвентаря, проложены лыжные маршруты.

Одним из таких центров притяжения в Самаре станет «Самара Арена». В преддверии 60-летия со дня первого полёта человека в космос разработана концепция создания космической аллеи около стадиона. С конца декабря Последняя миля станет большой музейно-выставочной зоной, где будут размещены различные арт-объекты космической тематики с интерактивными площадками. Перед «Космоаллеей» будет установлена 10-метровая фигура космонавта. Продолжит свою работу инклюзивный парк, где будет залит каток. Готовятся ещё два бесплатных катка: один на тренировочной площадке «Восход» (ул.Демократическая, 57Б), второй – в периметре стадиона «Самара Арена» (со стороны 7-го проезда), также будут установлены две детские горки. Будут открыты точки питания и прокат спортивного снаряжения. Территорию у стадиона украсит праздничная иллюминация, а на Последней миле «вырастет» 25-метровая ёлка. В настоящее время работы по оформлению и благоустройству территории ведутся полным ходом.

К сожалению, в связи с ограничительными мерами в этом году не будут работать Дом Снегурочки и тёплые комнаты, не предусмотрена концертная программа с участием артистов.

«Мы прекрасно помним, насколько насыщенной и масштабной была спортивно-развлекательная программа у стадиона «Самара Арена» в прошлые новогодние праздники. Сейчас мы вынуждены отказаться от этого формата из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в целях обеспечения безопасности и здоровья людей. Вместе с тем мы понимаем, что парковая зона у «Самара Арены» – популярное место отдыха и прогулок для самарцев. И в новогодние праздники горожане будут проводить здесь свободное время. Поэтому важно создать праздничную атмосферу с соблюдением всех мер безопасности. Мы трансформировали прошлогодний формат с учётом действующих ограничений, исключая массовые мероприятия и минимизируя скопления людей. Космическая аллея станет большой прогулочной зоной на свежем воздухе с интересными арт-объектами. Это будет не только красиво, но и познавательно. По-прежнему у «Самара Арены» можно будет позаниматься спортом – три бесплатных ледовых катка, лыжные трассы, зона воркаута на инклюзивной площадке», – рассказал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов, передает пресс-служба облправительства.