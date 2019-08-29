СОУНБ приглашает на литературно-танцевальный вечер «32 АВГУСТА»

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В этом году судьба дарит студентам и школьникам дополнительный выходной – маленький бонус к лету. Да, и кто в эти дни готов просто так, без сожаления отпустить теплое, ласковое и беззаботное время года?Итак, у нас «32 АВГУСТА». Первый день осени предлагаем встретить горячими латинскими ритмами, зажигательными танцами и, конечно, прекраснойлатиноамериканским поэзией.В программе вечера:– танцевальный open air ;– стихи кубинских и латиноамериканских поэтов прочтут самарские литераторы;– мастер-класс по латиноамериканским танцам;– выставка книг латиноамериканских авторов из фонда библиотеки.Мероприятие пройдет при поддержке танцевальной школы AGUA.Приглашаются все желающиеВход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.