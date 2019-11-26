Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных

96

Об этом «Известиям» заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий надеется, что министерство не сорвет сроки, которые регулярно переносятся с 2015 года. В самом Минсельхозе эту информацию «Известиям» подтвердили, отметив, что законопроект уже внесен в правительственную комиссию, после чего он поступит в нижнюю палату. Документ очень ждут в регионах: в Мурманской области и Башкирии уже подготовили обращение в адрес кабмина с просьбой ускорить принятие закона.Как рассказал «Известиям» Владимир Бурматов, на днях он направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву официальный парламентский запрос с просьбой ответить, на какой стадии находится разработка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Данный документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.— В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года, — сообщил Владимир Бурматов «Известиям», подчеркнув, что сегодня все обозначенные ведомством сроки уже вышли.Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты. Причиной промедления может быть отсутствие коммерческой составляющей, отметил парламентарий. По его словам, всё, что касается сельхозживотных — то есть коммерческой сферы, — уже сделано: например, продать без маркировки свинину сегодня невозможно.Депутат отметил, что в Госдуму уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако без обязательной индентификации питомцев они работать не будут, уверен он.— Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос, — отметил парламентарий.Например, к бесплатной регистрации можно выдавать штрихкод, чтобы в случае потери животное можно было найти по нему, отметил депутат. А вот чип, по его словам, довольно дорогая вещь, как и сама процедура чипирования.Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева напомнила «Известиям», что этот вопрос обсуждался фракцией «Единая Россия» еще в сентябре, и глава Минсельхоза обещал разработать законопроект в ближайшие сроки.— Когда принимался закон о гуманном обращении с животными, тема идентификации стала одной из основных. Сегодня всем понятно, что она нужна. Что это будет — чипирование или татуировка — неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие — в приюте, — пояснила парламентарий.По таким правилам уже давно живет весь мир, поэтому рано или поздно этот закон будет принят, уверена она.Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза, законопроект уже разработан и в настоящее время направлен на рассмотрение в правительственную комиссию, после чего будет внесен в Госдуму. Документом вводятся понятия маркирования и учета животных.— Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации, — пояснили в пресс-службе ведомства.Учет животных, согласно документу, будут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы и аттестованные специалисты, уточнили в министерстве.Также проект предполагает внесение изменений в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». После его принятия учет животных будет вестись путем представления информации о маркировании в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.В появлении процедуры идентификации заинтересованы регионы, так как она повышает ответственность хозяев домашних животных. Многие субъекты даже начали проводить ее самостоятельно. Однако это, как считает депутат, бесполезно — региональные базы действуют только на территориях этих же регионов. Поэтому, например, в случае потери породистой собаки, вывезенной на выставку из Москвы в Рязань, найти ее будет невозможно.На прошлой неделе о необходимости принятия закона заявили власти сразу нескольких субъектов. В государственном собрании Башкирии просят Госдуму распространить идентификацию на всю страну. В самой республике эта процедура появилась еще в 2017 году — причиной тому стала вспышка ящура в нескольких районах. На ноябрь этого года в Башкирии идентифицировано уже более 95% сельскохозяйственных животных. Процедура предусматривает регистрацию животных в единой электронной базе данных с присвоением уникального номера из 11 букв и цифр. Подобная мера предотвратит незаконный ввоз животных, поможет находить скот, а также минимизирует распространение бешенства и других заболеваний среди бродячих животных.— Вы, наверное, знаете, что у нас одно из самых больших в России конских поголовий. Зачастую животные являются виновниками автомобильных аварий. Года не проходит, чтобы кто-то не погиб от столкновения с лошадью. Как правило, они безымянные, и потом мы просто не можем найти виновника, — сообщил «Известиям» спикер госсобрания Башкирии Константин Толкачев.Как пояснил «Известиям» зампред комитета по экологии Мурманской облдумы Владимир Архамейко, на прошлой неделе парламент региона направил обращение в правительство РФ с просьбой ускорить принятие федерального закона об идентификации.Фото из открытых источников