С самарской молодежью встретится директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк

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В 17 лет Кристине присвоили звание мастера спорта международного класса, за победы в составе сборной России на междудародных соревнованиях по художественной гимнастике. В 2015 году активная жизненная позиция, ответственность и неравнодушие к жизни родного города позволили ей принять участие в выборах Совета депутатов Октябрьского внутригородского района Самары, куда она была избрана и стала самым молодым депутатом. В это время Кристина возглавила Молодежную избирательную комиссию Самарской области. Под её руководством МИКСО стала одной из самых активных молодежных избирательных комиссий в России.В 2017 году она впервые стала директором крупнейшего молодежного события Приволжского федерального округа – форума «iВолга», который возглавляет и посегодняшний день. За это время она стала одним из самых узнаваемых лиц среди молодежи Самарской области, а уровень организации форума значительно возрос.Герой встречи поделится своим опытом, расскажет о том, как грамотно распределять свое время, как писать и вести социальные и личные проекты, какпозиционировать себя в социальных сетях. Тема встречи - «Создавай свою жизнь сам».Во встрече примут участие студенты Самарского энергетического колледжа, участники выездной «Школы лидеров», передает пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.