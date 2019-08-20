Ростовчанин за 15 миллионов рублей продает кошку, лечащую от похмелья

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На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже "британки мистической". Согласно тексту объявления, она любит сладкое, а еще "отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья".Как сообщил РИА Новости автор объявления Михаил Шипунов, у него дома живут кот и кошка, которые не ладят между собой, поэтому с одним из животных решили расстаться."Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст. Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется", — рассказал Шипунов.По его словам, по объявлению звонили несколько человек, но о цене пока не договорились, хотя торг уместен.