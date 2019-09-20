Россельхознадзор СО: На что стоит обратить внимание, приобретая посадочный материал плодовых и ягодных культур
20 сентября 2019 16:10
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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области напоминают, что приобретая посадочный материал, необходимо помнить, что выбранные сорта должны быть рекомендованными для использования в нашем регионе, так как при переносе южных сортов в нашу зону, отмечается снижение их зимостойкости. Это связано с недостаточным количеством тепла в период вегетации, в связи с чем растения не могут своевременно закончить рост, хорошо подготовиться к зимовке и развить максимальную зимостойкость. Может наблюдаться даже ухудшение вкусовых качеств плодов.
Требования к качеству посадочного материала плодово-ягодных культур содержатся в ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая».
Посадочный материал, поступающий на реализацию, должен быть проверен на соответствие требованиям стандарта по биометрическим и фитосанитарным показателям, по принадлежности к помологическому сорту и подтвержден соответствующими документами (сертификатами, протоколами испытаний, актами апробации).
Растения должны быть без листьев, не подсушены, без механических повреждений коры и древесины, препятствующих нормальной приживаемости после посадки. Также необходимо обратить внимание на корневую систему – она должна быть хорошо развита, без признаков усыхания. Корни тщательно отмыты от почвы и укрыты увлажненным мхом, соломой, опилками или другим материалом, удерживающим влагу.
К каждому или одному из наружных черенков, саженцев в пучке или к пучку растений прикрепляется ярлык, на котором размещается следующая информация: наименование культуры, сорта (для гибридных семян наносится обозначение «Гибрид» и его название), категория, номер партии, год урожая, происхождение семян (наименование и адрес организации – производителя).
На ярлыке или контейнере, где нанесена обязательная информация, не должно быть ложных сведений о сортовой принадлежности семян и их качестве. Приобретать посадочный материал лучше в специализированных магазинах или у ранее зарекомендовавших себя продавцов, избегая покупок на стихийных рынках или незаконных торговых точках.
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