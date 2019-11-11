"Росконтроль" внёс в чёрный список два образца сгущёнки

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В ходе экспертизы были протестированы образцы торговых марок "Алексеевское", "РогачевЪ", "Главпродукт", "Коровка из Кореновки", "Глубокое", "Молочная страна", "Совок", "Густияр", "Волоконовское", "Вологодские молочные продукты", "Торговый дом Сметанин", ОАО "Белгородские молочные продукты" и "Лента".Тестирование продукции проходило более чем по 50 параметрам.Продукцию двух торговых марок — "Глубокое" и "Главпродукт" — "Росконтроль" занёс в чёрный список. По результатам исследований, их товар вообще нельзя назвать сгущёнкой. В первом случае в сухом обезжиренном молочном остатке слишком низкая доля белка, во втором — слишком низкая массовая доля жира (всего 0,5%), к тому же он не соответствует стандарту по вязкости.— Массовая доля белка в СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) — важный показатель качества сгущённого молока. Низкое содержание белка в СОМО может свидетельствовать об использовании при производстве сухой молочной сыворотки вместо сухого молока или загустителей. Массовая доля белка в СОМО в сгущённом молоке должна быть не менее 34%, — поясняет Елена Менячихина, ведущий специалист экспертного центра Союза потребителей.Все указанные бренды, за исключением торговой марки "Густияр", заявляют, что их продукция изготавливается по ГОСТу. Однако экспертиза это опровергла. Так, ряд брендов выпускает продукцию с более низкой долей жира, чем следует по ГОСТу и указано в маркировке, а ряд не соответствует стандарту по массовой доле белка в СОМО. Действительно по ГОСТу готовят сгущёнку только "Алексеевское", "РогачевЪ", "Молочная страна", "Совок" и "Волоконовское".В некоторых образцах было обнаружено содержание механических примесей, поэтому по чистоте продукта они не могут соответствовать заявленному стандарту. Это товары марок "Главпродукт", "Коровка из Кореновки", "Глубокое".Зато растительных жиров в продукции обнаружено не было. Не было выявлено и отклонений в консистенции продукта: все образцы достаточно однородные, в них нет кристаллов молочного сахара.По итогам проверки "Росконтроль" рекомендует к покупке только сгущённое молоко марок "Алексеевское", "РогачевЪ", "Молочная страна", "Совок", "Волоконское".Фото: соцсети