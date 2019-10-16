Распределение мест в новых детских садах Самары пройдет в два этапа
16 октября 2019 21:35
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Распределение мест пройдёт в два этапа:
с 22 октября 2019 года начнется автоматизированное распределение мест в детских садах:
- МБДОУ «Детский сад № 181» г.о. Самара, пр. Карла Маркса, д 448 а (на 240 мест, из них 80 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);
- до МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 213 (на 240 мест, из них 60 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);
- МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара, ул. Алексея Толстого, 37 (на 75 мест для детей в возрасте с 2 до 3 лет).
с 22 ноября 2019 года начнется автоматизированное распределение мест в детских садах:
- МБДОУ «Детский сад № 462» г.о. Самара, расположенный в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской (на 240 мест, из них 80 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);
- МБДОУ «Детский сад № 87» г.о. Самара, расположенный в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 по ул. Ташкентской (на 240 мест, из них 80 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);
- МБДОУ «Детский сад № 340» г.о. Самара, ул. Георгия Ратнера, д 25 (на 150 мест, из них 40 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);
Открытие данных учреждений запланировано в рамках национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
«В этом году всего открывается почти 1200 новых мест в детских садах Самары. Это и новые детские сады, а также те, что вернули в систему дошкольного образования и капитально отремонтировали. Важно отметить, что мы открываем и ясельные группы – порядка 400 ребят в возрасте от 2 до 3 лет смогут посещать детский сад», - пояснила руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега.
Напомним, для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений») и заполнив поле индивидуальным номером обращения.
Обращаем внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО, в котором ребенку предоставлено место.
Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ, передает пресс-служба горадминистрации.
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