Радио «Губерния» победитель Международного фестиваля "Радио без границ"

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В год своего 10-летия ТРК "Губерния" продолжает получать престижные награды. Работу сотрудников нашей телерадиокомпании оценили в Санкт-Петербурге. Именно здесь, 1 октября, огласили лауреатов Международного фестиваля "Радио без границ".На мероприятии "Губернию" представили директор телерадиокомпании Юрий Проничев и шеф-редактор радиостанции Евгения Чеширская. Гостям фестиваляпрезентовали передачу "Культурные люди", вышедшую в финал конкурса в номинации "Программа, посвященная Году театра в России".На торжественной церемонии проект радио "Губерния" получил диплом победителя фестиваля. В награждении принял участие директор государственной компании"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романенко.Отметим, что фестиваль "Радио без границ" организован Российской академией радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,Россотрудничества и департамента информации и печати МИД России. Руководители крупных радиостанций России и зарубежных стран обсуждают на мероприятииуспешные проекты, посещают круглые столы и мастер-классы, а по итогам награждают лучших. И радио "Губерния" в их числе!Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным летом 2019 года, радиостанция "Губерния" стала второй в качестве источника региональных новостей, среди всехрадиостанций, вещающих в Самарской области. Эксклюзивные выпуски новостей в эфире 3-миллионной аудитории выходят каждые полчаса. А так же звучит много музыки и различных тематических программ.За годы работы по результатам всероссийских конкурсов в копилке нашей телерадиокомпании значатся больше полусотни наград. Мы работаем 24 часа в сутки и 7дней в неделю. Коллективом холдинга сделано многое, чтобы "Губернию" было интересно слушать, смотреть и читать, передает пресс-служба облправительства.