Поздравление Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Новым 2020 годом
31 декабря 2019 14:40
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Наступает самый долгожданный, самый любимый и детьми, и взрослыми праздник — Новый год. Каждый из нас встречает его с верой в добро, с надеждой на счастье, с мечтами о будущем.
Для Самарской области, для нас с вами уходящий год стал годом важных перемен и больших свершений. Вместе мы добились значимых результатов в самых разных сферах жизни. Во многом это стало возможным благодаря старту национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Важно и то, что все мы вместе с вами утвердили стратегию опережающего развития Самарской области и начали претворять в жизнь намеченные в ней планы.
Результаты нашей работы в уходящем году получили высокую оценку руководства страны. В 2019 году Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в России и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. У нас открыт Шестой кассационный суд общей юрисдикции, и теперь Самара по праву может называться судебной столицей ПФО. Мы завершили строительство моста через реку Самару и приступили к возведению моста через Волгу – одного из крупнейших инфраструктурных объектов в стране. Создали мощный научно-образовательный центр, у которого есть все шансы выйти на мировой уровень.
Все эти достижения – наша общая заслуга, заслуга всех жителей губернии. Тех, кто трудится на промышленных предприятиях, в сфере сельского хозяйств, строит дома и школы, дороги и мосты. Тех, кто учит и лечит, бережет и защищает, растит детей, с сердечной теплотой заботится о наших ветеранах. Это успех всей нашей большой региональной команды.
Мы еще раз доказали всей стране и прежде всего самим себе, что нам вполне по силам вернуть лидерство губернии по всем ключевым показателям. А для этого каждому из нас надо много и с максимальной пользой трудиться — на благо своей семьи, своей малой Родины и всей России.
Дорогие друзья! Следующий год будет насыщен трудовыми победами и праздниками, интересными, важными и яркими событиями. Мы отметим 50-летие выпуска первого легкового автомобиля Волжского автозавода, и конечно, достойно встретим святую для нас дату — 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Искренне благодарю всех, кто своим упорным трудом, активной жизненной позицией, добрыми делами вносит вклад в развитие Самарской области. Уверен, главные свершения у нас еще впереди. Ведь вместе мы можем больше!
Пусть все хорошее, что радовало и объединяло нас в 2019 году, непременно найдет свое продолжение в наступающем году. Пусть всем вашим начинаниям, дорогие земляки, сопутствует успех! Ведь успех каждого – это успех Самарской области!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви, мира и добра! С Новым годом!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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