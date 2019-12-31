Поздравление Дмитрия Шляхтина с наступающим Новым годом

101

Минувший 2019-й год стал богатым на события для самарского спорта. Наши спортсмены традиционно успешно выступали на всероссийских и международных соревнованиях, достойно представляя честь региона и страны. Самарская область с блеском провела ряд ответственных спортивных стартов, среди них VIII Российско-Китайские молодёжные летние игры, финал Кубка России по футболу, чемпионат России по боксу. Наш регион получил высочайшие оценки за качество их организации. Правительством Самарской области велась активная работа по развитию спортивной инфраструктуры — в губернии построен целый ряд новых объектов. Воспитанники спортивных школ, жители городов и районов получили возможность тренироваться в комфортных условиях.Один из главных спортивных итогов года – увеличение числа жителей региона, которые регулярно занимаются спортом. Приятно видеть, что все больше самарцев ведут активный образ жизни, принимают участие в различных соревнованиях. Именно на это направлен федеральный проект «Спорт – норма жизни», реализация которого стартовала в нашем регионе в 2019 году.Хочу выразить глубочайшую признательность всем спортсменам и тренерам, руководителям, специалистам, организаторам, сотрудникам учреждений отрасли физкультуры и спорта Самарской области за добросовестный труд во благо региона! Всех любителей спорта благодарю за преданность спорту!В новом 2020-ом году желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, успехов, благополучия, достижения всех намеченных целей и исполнения желаний! Добра и мира вам и вашим семьям!Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области