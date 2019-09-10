Пособие на питание школьников из многодетных малообеспеченных семей Самарской области увеличат в два раза

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Министр социально-демографической и семейной политики регионапредставила депутатам проект закона, разработанный по поручению губернатора Самарской области, в соответствии с которым предлагается увеличить размер пособия на школьное питание детям из многодетных малообеспеченных семей в два раза:«В настоящее время предоставляется пособие на питание ребенка в размере 350 рублей в месяц. Его размер был установлен в 2008 году и с того времени не менялся. По поручению Дмитрия Игоревича мы разработали изменения и предлагаем с сентября 2019 года увеличить размер ежемесячного пособия на питание ребенка из многодетной малообеспеченной семьи до 700 рублей», – обратилась Марина Антимонова к депутатам.Представители депутатского корпуса поддержали законодательную инициативу. Средства на ее реализацию будут выделены из областного бюджета. Таким образом, почти 14 000 школьников из многодетных семей региона станут получателями данной льготы.Глава региона подчеркнул, что Правительство и в дальнейшем продолжит изыскивать дополнительные средства и направлять их на востребованные направления, социальную поддержку граждан.Увеличение размера пособия поможет повысить уровень социальной защищенности многодетных семей, что является одной из ключевых задач национального проекта «Демография», который реализуется во всех регионах страны по поручению Президента РФ, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства