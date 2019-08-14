Полис ОСАГО разрешат показывать на смартфоне

61

Согласно документу предлагается разрешить водителю, оформившему договор ОСАГО в электронном виде, показывать его в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе.Это можно будет сделать наряду с предъявлением бумажной копии полиса.Сотрудник ГИБДД сможет проверить достоверность полиса ОСАГО в автоматизированной системе обязательного страхования.Проект поправок походит процедуру общественного обсуждения и размещен на сайте правовой информации regulation.gov.ru.