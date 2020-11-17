Подведены итоги деятельности окружных кадетских корпусов за 2019-2020 учебный год

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17 ноября 2020 года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по подведению итогов деятельности окружных кадетских корпусов за 2019-2020 учебный год.

Участие в совещании приняли главные федеральные инспекторы регионов округа, в которых расположены кадетские корпуса окружного уровня, руководители региональных органов управления образованием и кадетских корпусов.

«За истекшие семь лет нами совместно с региональными правительствами выполнен значительный объем работы по созданию современной инфраструктуры и укреплению учебно-материальной базы окружных кадетских корпусов. Основная цель, которую мы преследовали, чтобы окружные кадетские корпуса стали «визитными карточками» регионов не только по наличию современной инфраструктуры и инновационной учебной базы, но и по уровню образования, специальной и профильной подготовки кадет. И мы видим, что кадетские корпуса оправдывают вложенные в них государственные и частные инвестиции», - отметил, открывая совещание, Олег Машковцев

Важной темой круглого стола стало подведение итогов соревнования между окружными кадетскими корпусами, в котором учитываются образовательные, культурные, спортивные и общественные достижения учреждений.

По итогам 2019-2020 учебного года первое место занял Удмуртский кадетский корпус, сохранив у себя переходящий Штандарт Лучшего кадетского корпуса ПФО, полученный в предыдущем году.

Второе место занял Башкирский кадетский корпус, третье – Пермское президентское кадетское училище.

Участники круглого стола подвели основные итоги учебного года. Был отмечен ряд положительных результатов, достигнутых учреждениями. Так в 2020 году самый высокий результат сдачи ЕГЭ, превышающий средние показатели по региону и Российской Федерации, установлен в Башкирском кадетском корпусе – 64,5 балла (по региону – 60,4; по Российской Федерации – 59,1).

Доля выпускников окружных кадетских корпусов, поступивших в вузы, составила 84%. Из 280 кадет-выпускников 165 (59%) поступили в профильные вузы Минобороны России, Росгвардии и других правоохранительных ведомств (МВД, ФСБ, МЧС и т.д.). Еще 9 человек (или 3,2%) поступили в военные образовательные организации для получения среднего профессионального образования (так называемые «школы прапорщиков») и 12 человек (или 4,3%) планируют поступить в военные вузы после прохождения срочной службы в Армии. Таким образом, с армией и правоохранительными органами связывают свое профессиональное будущее 66,5% выпускников окружных кадетских корпусов.

Улучшились результаты участия кадет в предметных олимпиадах и конкурсах, рекомендованных Министерством просвещения России. По этому показателю лидером стал Удмуртский кадетский корпус, воспитанники которого заняли призовые места в 21 предметной олимпиаде на региональном уровне и в 4 конкурсах всероссийского уровня (всего 9 победителей и 62 призера).

Учитывая специальный статус кадетских корпусов, проведена оценка учреждений по получению кадетами спортивных разрядов, в том числе по военно-прикладным видам спорта. Всего в течение прошедшего учебного года воспитанникам окружных кадетских корпусов были присвоены 141 спортивный взрослый разряд (из них 2 – кандидата в мастера спорта) и 85 юношеских разрядов.

В заключение круглого стола заместитель полномочного представителя отметил: «В целом можно дать положительную оценку работе кадетских корпусов округа за 2019-2020 учебный год. Вместе с тем, руководителям всех кадетских корпусов есть над чем работать. Самое главное, в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации необходимо дополнительно проработать вопросы улучшения качества дистанционного обучения, внедрения системы постоянного контроля и мониторинга успеваемости».

В качестве основных приоритетных задач для руководителей окружных кадетских корпусов определены повышение образовательного уровня воспитанников и результатов сдачи ЕГЭ, повышение мотивации воспитанников к поступлению в профильные вузы, формирование квалифицированного кадрового ядра, укрепление дисциплины, усиление контроля за воспитательным процессом и постоянная разъяснительная работа с родителям, а также дальнейшее укрепление учебно-материальной базы учреждений, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО