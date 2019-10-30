По поручению Дмитрия Азарова оперативно решена судьба 94-летней Марии Высоцкой
30 октября 2019 22:19
21
Сейчас социальные службы занимаются оформлением документов для помещения ее в пансионат.
94-летняя пенсионерка Высоцкая Мария была обнаружена на одном из дачных домов села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Там нет ни воды ни тепла. Благодаря неравнодушным гражданам подключились все необходимые службы.
Много обращений поступило и лично главе региона Дмитрию Азарову. Сейчас жизни и здоровью бабушки ничего не угрожает, передает пресс-служба Минсоцдемографии Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 октября 2019 22:19
94-летняя пенсионерка Высоцкая Мария была обнаружена на одном из дачных домов села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Там нет ни воды ни тепла. Социум
11
30 октября 2019 21:10
По тактическому замыслу учения, в результате невнимательности водителя легкового автомобиля, произошло ДТП с участием 3-х автомобилей. Социум
88
30 октября 2019 21:02
"Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим." Социум
79
Здравоохранение
30 октября 2019 12:40
Эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Здравоохранение
180
30 октября 2019 09:35
Это – мясо. Здравоохранение
181
29 октября 2019 18:07
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный. Здравоохранение
294
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14675
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14566
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14559
Туризм
30 октября 2019 19:47
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?». Туризм
22
30 октября 2019 13:33
Туристические проекты АО «ФПК» стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Туризм
182
24 октября 2019 20:26Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
Сент-Люсия — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
54
Образование
30 октября 2019 20:18
"Вообще цель домашнего задания - научить ребенка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы" Образование
95
30 октября 2019 14:15
Сегодня в Самарской области состоялся тренировочный единый государственный экзамен по информатике в компьютерной форме. Образование
176
30 октября 2019 11:30
В 2024 году необходимо вдвое обеспечить увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации в медицине. Образование
218
Культура
30 октября 2019 21:31
В экспозиции, ставшей творческим отчетом Фотообъединения областного Союза журналистов России, представлено 144 работы 15 авторов. Культура
76
30 октября 2019 14:52
Продюсер анонсировал создание нового центра, который будет выпускать одного-двух музыкантов в год. Культура
175
30 октября 2019 12:11
Все члены большой семьи – от малышей и до почтенного возраста найдут здесь себе занятие по душе и комфортное место для отдыха. Культура
229
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15307
Мода
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
66
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
262
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
299
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
267
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
424
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
482
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
544
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1197
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
773
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1213
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1892
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1294
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1577
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1767
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1234
Мероприятия