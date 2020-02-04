Педуниверситет благоустраивает территорию у пруда Сухой

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«В прошлом часть пруда была засыпана. Прокуратура предписала восстановить его прежний вид и облагородить. Мы сейчас выполняем это предписание. Уже очистили пруд от строительного мусора, спилили старые деревья, раскапываем засыпанную часть водоёма. Потом посадим новые деревья, обустроим территорию, скамейки рядом поставим», — говорит Олег Мочалов.Сообщение о строительной технике, работающей рядом с прудом Сухим, появилось в среду, 29 января. Как считает ректор университета, причиной повышенного внимания к деятельности учебного заведения на его территории может быть застарелый конфликт.«Могу предположить, что происходящее как-то связано с незаконным гаражным массивом, стоявшим рядом несколько лет назад. Тогда нам вместе с администрацией пришлось самостоятельно вывозить металлические гаражи с территории студенческого городка. Может быть, остался кто-то обиженный — вот и поднимает шум по любому поводу», — прокомментировал ситуацию Олег Мочалов.