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Новости /  Общество /  Социум  

Парк «Россия – Моя история» и центр Исторического Моделирования «Древний Мир» представляют интерактивный проект: «Путешествие в Бронзовый век»

21 октября 2019 10:44
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Это то, что обязательно надо увидеть своими глазами!
Отправление - 22 октября 2019 года в 14:00 (и каждый день, кроме понедельника до 3 ноября)

Это то, что обязательно надо увидеть своими глазами! Сочетание экскурсии в мультимедийной экспозиции и знакомство с удивительной интерактивной выставкой. Рассказ пойдет о таинственной и малоизученной эпохе в истории Северной Евразии - Бронзовом веке, на пике своего расцвета. Это время колесниц, время героев, время освоения природных богатств и территорий, время продвинутых технологий и удивительных изобретений.

Как жили современники фараонов Нового царства и героев Троянской войны на степных просторах Евразии? Какой вклад в сокровищницу мировой культуры внесла Мегаобщность степных народов бронзового века?

Эпиграф - «Наследие под ногами. Эпоха поздней бронзы Северной Евразии» - выбран не случайно. Мы очень мало знаем о той эпохе. И совсем не задумываемся о том, как в наших краях, где живем сегодня сами, существовала древнейшая в мировой истории человеческая мегаобщность, настоящая цивилизация с собственным сложным укладом. Цивилизация очень необычная, непохожая на те, которые мы изучаем в школе на уроках по истории Древнего мира.

От нее не осталось циклопических руин, не сохранилось письменности. Но следы ее существования несложно обнаружить… в современном сознании. Они запечатлены в плеяде фольклорных образов, в искусстве. Например, для нас совершенно естественно, что конь – это символ возвышенных устремлений, а колесница – знак славных свершений. При этом немногие знают, что свой триумфальный бег сквозь тысячелетия колесницы начали в эпохе поздней бронзы именно с наших земель, из Волго-Уралья, именно здесь были обнаружены древнейшие образцы этого самого грозного оружия Древнего мира.

Посетители выставки познакомятся с репликами оружия, орудий труда и предметов быта позднебронзового века (17-13.в.в.до н.э.). А также попробуют свои силы в древних ремеслах и стрельбе из лука - мастер-классы, интерактивы и амулет на память. Костюмированная фотозона и конкурс рисунков: "Мой бронзовый век-моя история".

С эпохой поздней бронзы Северной Евразии связано немало вопросов, на которые еще не найдены ответы. Мы будем искать их вместе, заполняя пробелы в огромной мозаике. В красивой, но, пока еще, малоизученной картине в галерее исторических полотен человеческой истории, передает пресс-служба парка. 



Фото:   пресс-служба парка
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