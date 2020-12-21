Отряд самарских полицейских отправился в командировку для выполнения служебных задач в Чечню

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Сотрудники органов внутренних дел Самарской области отправились в очередную служебную командировку в населенный пункт Ведено Чеченской республики. Начиная с 2001 года наши земляки как самостоятельно, так и совместно с чеченскими коллегами, выполняют стоящие перед ними задачи вдали от дома.

В состав сводного отряда Самарской области вошли представители самых разных служб: это и оперативники уголовного розыска и участковые, и сотрудники ППС, ДПС, кинолог со служебно-разыскной собакой и многие другие. Задачи, возлагаемые на полицейских, самые разные, но главная из них - помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. Провести итоговый инструктаж и сопроводить личный состав к месту временной дислокации в населенном пункте Ведено приехал заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Дмитрий Баев. Дмитрий Анатольевич пожелал самарским полицейским удачи и призвал сотрудников неукоснительно соблюдать законность, служебную дисциплину и меры собственной безопасности. Сейчас полицейские, благополучно прибыли в место временной дислокации – село Ведено и уже приступили к несению службы. Мы желаем сотрудникам сводного отряда достойно выполнять свои обязанности и очень ждем их на родной самарской земле.