Онищенко назвал лекарства, которые могут победить китайский коронавирус
27 января 2020 15:58
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— Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию, — заявил Онищенко.
В пример таких препаратов врач привёл "Индинавир" и "Саквинавир". По его словам, коронавирус нового типа стал результатом комбинации двух других коронавирусов. Источником первого стали летучие мыши, а второго — змеи. Онищенко предположил, что змея съела летучую мышь, таким образом дав вирусам мутировать.
Для профилактики заболевания эпидемиолог порекомендовал не употреблять фрукты и овощи без термообработки, а также воздержаться от покупки мяса на рынке.
Фото: "Эхо Москвы"
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