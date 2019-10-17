Одной из причин провала торгов на рекламные щиты в Самаре назвали незаконную «наружку»

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Игроки рынка назвали изданию несколько причин столь низкой активности. Это и социально-экономическая ситуация в стране, и постепенное угасание интереса к рынку наружной рекламы вообще. На эти факторы указал, в частности, учредитель «Абсолют-ЭД» Михаил Расторгин. Среди условий аукционов, которые могли отпугнуть ряд участников, директор РПК «Цвет» Андрей Сафронов назвал выросшую стоимость годовой аренды конструкций в полтора раза по сравнению с торгами 2014 года. Он также добавляет: «К тому же, к сожалению, есть динамика сокращения бюджетов федеральных компаний на рекламу в регионах, спрос значительно упал».Оба эксперта указали и на такую проблему как незаконная наружная реклама. Андрей Сафронов заметил по этому поводу: «Большое число конструкций и существовавшая до середины 2018 года незаконная реклама сильно занизили продажную цену сторон на самарском рынке и, скорее всего, с учетом повышения годовой арендной платы многие игроки посчитали, что цену продажи значительно поднять не получится и тогда бизнес станет малорентабельным». Михаил Расторгин вовсе считает, что праздновать победу над нелегальной «наружкой» рано, несмотря на усилия как сотрудников городского комитета по наружной рекламе, так и областного ГБУ «Центр размещения рекламы». По его словам, этот фактор все очень сильно влияет на рынок.