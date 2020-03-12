Об отмене общественной акции «Соединяя сердца» на площади Куйбышева

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Как сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, 12 марта было принято решение отменить проведение данного мероприятия. Это решение основывалось на данных Роспотребнадзора о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области и небольшом превышении уровня эпидемического порога.Также учитывались рекомендации ведомства об ограничении проведения массовых мероприятий, содержащиеся в Постановлении Главного государственного санитарного врача по Самарской области от 9 марта 2020 года №6-П «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области».«Мы также напоминаем жителям области о необходимости соблюдать профилактические меры, чтобы избежать заболеваний гриппом и ОРВИ, и беречь свое здоровье», — отметил Александр Фетисов, передает пресс-служба облправительства.