Нормы «Книжного ГТО» можно будет сдать на «Метафесте»

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«Книжное ГТО» вот уже четвертый год подряд проводится в нашей губернии с целью популяризировать чтение и развивать читательскую активность средижителей разных возрастов. Кроме того, организаторам и участникам интересно опытным путем определить, насколько уровень скорости чтения в Самарскойобласти соответствует нормативам техники чтения по ФГОС (федеральным образовательным государственным стандартам).Принять участие в конкурсе скоростного чтения «Книжное ГТО» сможет любой посетитель фестиваля.– быстро в течение одной минуты (60 секунд) читать отрывок художественного текста вслух. Полезную информацию по развитию навыков скоростного чтения можно найти в официальной группе конкурса во «Вконаткте» – vk.com/knigagto. Победителями становятся участники,прочитавшие наибольшее количество слов за отведённое время. Предлоги, состоящие из одной буквы, подсчитываются как одно слово.Критерии определения победителя в отборочном этапе и в финале:- скорость чтения,- понимание смысла прочитанного текста (осознанное чтение) через его изложение в устной форме.Тренироваться можно начинать уже сейчас. Считается, что профессиональные чтецы успевают пробежать глазами и произнести 340 слов незнакомого текста, а завершив начальную школу, ученик должен успеть набрать 120–158 слов.Самых быстрых чтецов ждут подарки от организаторов и партнеров конкурса.Партнёром конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО» в этом году будет ООО «Нектар», передает пресс-служба СОУНБ.