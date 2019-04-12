Неконтролируемые палы сухой травы опасны: за прошедшие сутки в СО произошел 61 природный пожар на общей площади 3,9 Га

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В результате неконтролируемых палов погибших и пострадавших не зарегистрировано, однако не стоит забывать, что палы могут служить причиной гибели людей и животных. Самая очевидная – когда огонь с травы переходит на постройки, пожар в которых становится опасен для жизни. Менее очевидная причина состоит в том, что дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.Практически все возгорания сухой травы происходят по вине человека. Причем основная их причина – хулиганские действия или банальная неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок и так далее. Травяные палы, возникающие по естественным причинам (от молний), в принципе случаются, но в общем количестве – их доля ничтожно мала.Напомним, что за пал травы, особенно в период особого противопожарного режима, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф. Так, за нарушение пожарной безопасности на земельных участках в условиях особого противопожарного режима для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностное лицо от 15 до 20 тыс. рублей, индивидуального предпринимателя от 30 до 40 тыс. рублей, а на юридическое лицо от 200 до 400 тыс. рублей!Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан, т.е. каждого из нас.Палы часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов и так далее. При этом нередко поджигателями травы являются владельцы пострадавших объектов у которых, к примеру, при умышленном поджигании - палы вышли из-под контроля; жители деревень, поселков и горожане, отдыхающие на природе с «огоньком». Вот только ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительно.Иногда выжигание травы проводят для очистки земель от нежелательной растительности и ее остатков. Основной довод любителей такого способа «уборки» состоит в том, что огонь прогревает почву, превратившаяся же в золу трава, становится своего рода удобрением. Однако пожары не увеличивают количества минеральных питательных веществ, а наоборот, приводят к заметному снижению плодородия почвы.Палы наносят и существенный ущерб биологическому разнообразию многих типов травяных экосистем. Гибнут практически все животные и птицы, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. С трудом переживают травяные пожары и многие виды растений – особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию.Более того, травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах. Даже слабый и беглый пал способен уничтожить молодые лесные посадки, создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и так далее. Молодая древесная поросль, появляющаяся естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы. Если же от горящей травы возникает пожар в лесу, то на тушение этих пожаров приходится тратить значительные силы и средства – причем, не всегда удается избежать катастрофических последствий.Поэтому единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82 , передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС