Названы наиболее популярные автомобили в городах-миллионниках

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Из 16 городов-миллионников в 7 городах самой востребованной моделью является Kia Rio. Эта машина наиболее распространена в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре.Lada Granta является лидером в шести городах: Самаре, Уфе, Омске, Перми, Челябинске, Волгограде. Еще один отечественный автомобиль – Lada Vesta наиболее популярен в Екатеринбурге и Воронеже. В Москве самой популярной моделью является Volkswagen Polo.По итогам продаж в России самой популярной моделью 2019 года стала Lada Granta. На втором месте Lada Vesta. Далее идет Kia Rio, затем Hyundai Creta. И на пятом месте находится Hyundai Solaris.Фото: