Названа стоимость Aurus Senat Sedan

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По его данным, число заказов на автомобиль уже превысило 500.Напомним, сегодня в деловом центре "Москва-Сити" открывается официальное экспозиционное пространство марки Aurus. В шоуруме можно познакомиться с модельным рядом и заказать автомобиль класса ультра-люкс, сделанный в России.Фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС/life.ru