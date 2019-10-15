На аэродроме «Гвардейцы» состоятся демонстрационные полеты беспилотных аппаратов самолетного и вертолетного типа

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16 октября на аэродроме «Гвардейцы» Кинельского района Самарской области состоятся демонстрационные полеты беспилотных аппаратов, а также практическое занятие студентов Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, Поволжского государственного колледжа и Самарского государственного колледжа, обучающихся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».Это новое направление подготовки, оно входит в ТОП 50 самых востребованных на рынке труда и перспективных профессий.Специалисты покажут студентам, как управлять беспилотными аппаратами самолетного и вертолетного типа. На полигоне второкурсники смогут поднять в небо учебные квадрокоптеры, которые сами собрали и запрограммировали, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети