На 45 году жизни  скоропостижно скончался заместитель прокурора  Жигулёвска советник юстиции Антон Шпырев 

17 декабря на 45 году жизни скоропостижно скончался заместитель прокурора Жигулёвска советник юстиции Шпырев Антон Геннадьевич.
Антон Шпырев проходил службу в органах прокуратуры с 2003 года. Работал помощником, старшим помощником Пугачевского межрайонного прокурора Саратовской области (2003-2008 гг.), затем помощником прокурора Челно-Вершинского района (2008-2009 гг.), заместителем прокурора Богатовского района (2009-2011 гг.), заместителем прокурора Сергиевского района (2011-20112 гг.), прокурором Шигонского района (2012-2017 гг.), заместителем прокурора Алексеевского района (2017-2018 гг.). С 2018 года занимал должность заместителя прокурора города Жигулевска.
Коллектив прокуратуры Самарской области выражает глубокое соболезнование родным и близким Антона Геннадьевича.
Фото: tltgorod.ru
Добавить комментарий