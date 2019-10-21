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Новости /  Общество /  Социум  

Мусорная реформа: Акция прошла на площади Козлова

21 октября 2019 12:22
397
Собравшиеся в основном говорили со сцены о мусорной реформе и завышении тарифов и нормативов в Самарской области.
Акция прошла на площади Козлова несмотря на дождь. Собравшиеся в основном говорили со сцены о мусорной реформе и завышении тарифов и нормативов в Самарской области.

Ведущий- депутат Михаил Матвеев обявил, что направлено обрващение в генпрокуратуру, где ставит вопрос о привлечении уже к уголовной ответственности лиц, завысивших тариф на вывоз мусора в Самарской области в интересах бенефициаров местного регоператора. Это доказал облсуд, удовлетворивший недавно иск депутатов-коммунистов.

В ходе акции собирались подписи под обращением к губернавтору Дмитрию Азарову отправить в отставку министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова. Людей возмутило недавнее скандальное высказывание чиновника, что после отмены судом тарифа на мусор его могут повысить, передает blog-matveev.
 
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