"Мона Лиза" не войдет в экспозицию выставки Леонардо да Винчи в Лувре

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Кураторы Венсан Дельевен и Луи Франк рассказали, какие сюрпризы ждут посетителей. Они "очень рады" тому составу выставки, который им удалось обеспечить (160 работ, включая 9 живописных полотен и 80 рисунков, а также работы учеников Леонардо де Винчи), и выражают особую благодарность королеве Елизавете, которая предоставила Лувру 24 рисунка из Королевской коллекции."Мона Лиза" останется на своем обычном месте в Лувре, ее не перенесут в зал Наполеона, где будет находиться экспозиция, из практических соображений. Каждый день на картину приходят посмотреть 30 тысяч человек, а пропускная способность зала Наполеона 7 тысяч человек. "Если бы мы перенесли туда "Мона Лизу", выставку просто невозможно было бы посетить", - объяснил Дельевен. Зато в конце осмотра у посетителей будет возможность рассмотреть ее без пуленепробиваемого стекла благодаря проекту дополненной реальности.Кураторы уточнили, что вопрос об участии в выставке "Спасителя мира", остается нерешенным. На предпоказе за три дня до официального открытия самой дорогой в мире картины, проданной в 2017 году за 450 миллиона долларов, в экспозиции не было: "Мы по-прежнему не знаем, приедет она или нет", — уточнил Дельевен.Работа "Мадонна Бенуа", приехала в Париж из "Эрмитажа", хотя до последнего момента ее участие также было под вопросом. "Благовещения" из галереи Уффици, "Портрета Джиневры де Бенчи" из Национальной галереи Вашингтона, "Мадонны с гвоздикой" из "Старой пинакотеки" в Мюнхене и "Дамы с горностаем" из Национального музея в Кракове не будет на выставке в Лувре.Фото: pixabay