Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области напоминает об обязательных правилах безопасности в период понижения температуры

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Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и теплоэнергетики «Т Плюс» в связи с похолоданием напоминают горожанам о необходимости соблюдения обязательных правил безопасности вблизи тепловых сетей и тепловых камер. В случае возникновения технологических сбоев данные объекты могут представлять опасность для здоровья и жизни горожан, и особенно детей, которые по незнанию могут игнорировать простые правила безопасности. Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.: Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.: Сообщите о повреждении в диспетчерские службы:тепловые сети г.Самары — http://teplo.energy/ или по тел. (846) 279-65-00.тепловые сети г.Тольятти – тел. (8482) 719-252 и 283-322;тепловые сети г.Новокуйбышевска – тел. (84635) 6-27-60;: Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения, передает пресс-служба облправительства.