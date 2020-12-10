Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинская спортсменка Ирина Рогозина завоевала серебро.
В Воронеже стартовал Кубок России по тхэквондо ВТФ
"Конечно, не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится с человеком потом по жизни."
Путин призвал не "вешать судимость" на людей за мелкие правонарушения
Дмитрий Мишин в письме обратился к губернатору от лица преподавателей и студентов.
Ректор ПГУТИ поблагодарил Дмитрия Азарова за сохранение самостоятельности вуза
В этом зимнем сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката.
Минимизировать риски: пункты проката коньков в Самаре работают с соблюдением всех санитарных норм
Сейчас эти жители находятся в группе риска – им необходимо быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью.
65+ в группе риска: администрации внутригородских районов информируют граждан о режиме самоизоляции
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, россияне смогут выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов.
Кабмин предоставит возможность оформлять пенсию в банках
Команда Самарской Третьяковки‬ под началом Михаила Савченко‬ записала классный ролик.
Фабрика-кухня с высоты птичьего полёта
Цветом 2020 года, по версии организации, стал классический синий, который воплощает спокойствие и уверенность.
Американский институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.71
0.4
EUR 89.13
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Минимизировать риски: пункты проката коньков в Самаре работают с соблюдением всех санитарных норм

10 декабря 2020 15:45
96
В этом зимнем сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката.

Сегодня в парке Гагарина официально открылась ледовая площадка с пунктом проката коньков. В парке «Дружба» и 50-летия Октября подобные точки выдачи инвентаря работают с прошлой недели. В Парке Победы официальное открытие намечено на завтра.

В этом зимнем сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката. Санитарную обработку здесь планируется производить не реже 3-х раз в день.

«В обязательном порядке обрабатываем лавки, стойки администрации, полы, сами коньки, кассовый аппарат перед началом работы пункта, в перерыв и по завершении рабочего дня», - пояснил заместитель директора МАУ г.о. Самара «Парки Самары» Андрей Мутейкин.

Кроме того в помещениях для посетителей обязательно предусмотрены маски, бахилы и дезинфицирующие жидкости для обработки рук. В пунктах проката действуют жесткие требования по обслуживанию в условиях пандемии - социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех. В остальном работа точек выдачи коньков в парках будет мало отличаться от работы в предыдущие годы. Инвентарь можно арендовать с 10 утра до 10 вечера.

Этой зимой в Самаре откроются также более 120 бесплатных ледовых площадок во дворах и при школах, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
10 декабря 2020  15:45
В этом зимнем сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката.
Минимизировать риски: пункты проката коньков в Самаре работают с соблюдением всех санитарных норм
В этом зимнем сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката. Социум
90
10 декабря 2020  15:40
Сейчас эти жители находятся в группе риска – им необходимо быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью.
65+ в группе риска: администрации внутригородских районов информируют граждан о режиме самоизоляции
Сейчас эти жители находятся в группе риска – им необходимо быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью. Социум
90
10 декабря 2020  15:29
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, россияне смогут выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов.
Кабмин предоставит возможность оформлять пенсию в банках
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, россияне смогут выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов. Социум
90
Весь список

Здравоохранение
10 декабря 2020  13:36
Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области
Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области
47 заболевших выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
191
10 декабря 2020  12:48
В Самарской области за сутки выявлены 283 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлены 283 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще семь больных. Здравоохранение
223
9 декабря 2020  23:09
Гражданам, у которых обнаружили коронавирус, необходимо полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь.
Врач заявила об опасности алкоголя для отдельной категории граждан
Гражданам, у которых обнаружили коронавирус, необходимо полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь. Здравоохранение
493
Весь список
Новости медицины
4 ноября 2020  10:16
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови.
Ученые Самары нашли способ быстро диагностировать рак с помощью спектроскопии крови
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови. Новости медицины
1146
24 сентября 2020  22:11
Лечение в Израиле – особенности
В современном мире израильская медицина – на высоком уровне развития. И многие предпочитают лечение именно в этой стране. На то есть масса веских причин. Новости медицины
682
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –...Новости медицины
2159
Весь список
Туризм
10 декабря 2020  10:39
Жигулевский заповедник зовет самарцев на зимние экскурсионные маршруты
Жигулевский заповедник зовет самарцев на зимние экскурсионные маршруты
Так, теперь и зимой самарцам доступен экскурсионный маршрут «Стрельная гора». Туризм
174
9 декабря 2020  00:22
3 способа дешево отдохнуть на Мальдивах
Давайте сначала определимся с тем, сколько вообще может стоить такой "бюджетный" самостоятельный тур? Туризм
157
6 декабря 2020  13:27
В России завершилась продажа путешествий с туристическим кешбэком
В России завершилась продажа путешествий с туристическим кешбэком
Средняя продолжительность забронированных туров с кешбэком составила от пяти до семи ночей. Туризм
541
Весь список
Образование
10 декабря 2020  16:27
Дмитрий Мишин в письме обратился к губернатору от лица преподавателей и студентов.
Ректор ПГУТИ поблагодарил Дмитрия Азарова за сохранение самостоятельности вуза
Дмитрий Мишин в письме обратился к губернатору от лица преподавателей и студентов. Образование
56
10 декабря 2020  11:56
В Самарской области против переноса начала учебного года на 1 октября
В Самарской области против переноса начала учебного года на 1 октября
Начало занятий в сентябре позволяет адаптироваться к возвращению в учебные коллективы в более комфортных условиях, до наступления сезонных ОРЗ/ОРВИ. Образование
187
9 декабря 2020  18:54
Преподаватели Дома научной коллаборации при СамГТУ провели образовательный интенсив для ребят из Беларуси на площадке Минского государственного дворца детей и молодёжи.
Самарский политех вышел на международный уровень в сфере дополнительного образования
 Преподаватели Дома научной коллаборации при СамГТУ провели образовательный интенсив для ребят из Беларуси на площадке Минского государственного дворца...Образование
406
Весь список

Культура
10 декабря 2020  15:11
Команда Самарской Третьяковки‬ под началом Михаила Савченко‬ записала классный ролик.
Фабрика-кухня с высоты птичьего полёта
Команда Самарской Третьяковки‬ под началом Михаила Савченко‬ записала классный ролик. Культура
98
10 декабря 2020  11:14
Создатели балета балета-кутюр BACK TO LIFE рассказали самарцам о предстоящей премьере
Создатели балета балета-кутюр BACK TO LIFE рассказали самарцам о предстоящей премьере
Мировая премьера балета "Back to Life" состоится 12 и 13 декабря. Культура
191
10 декабря 2020  10:58
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Экспозиция, состоящая из более чем 200 работ, разместится в новом арт-пространстве площадью 1400 кв.м. Культура
181
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
244
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
7602
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
5238
Весь список
Мода
4 ноября 2020  09:46
Драгоценное украшение – это, пожалуй, лучший подарок как лично для себя, так для какого-то близкого человека.
Как выбрать драгоценное украшение?
Драгоценное украшение – это, пожалуй, лучший подарок как лично для себя, так для какого-то близкого человека. Мода
308
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой...Мода
3539
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды. Мода
4681
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
2250
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
5897
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
2423
Весь список
Самара - Город - курорт
24 ноября 2020  13:27
Игорь Супрун о настоящей итальянской пицце
Секреты приготовления идеальной пиццы от Игоря Супруна – шеф-повара из Бердска
Итальянская пицца – классика кулинарии. Ее едят по всему миру, и каждый добавляет в привычный рецепт что-то свое национальное и более привычное. Самара - Город - курорт
1338
18 ноября 2020  16:45
Игры и конкурсы на Новый год для всей семьи. Новогодний квест для детей 3-5 лет. Как провести адвент-марафон для детей на праздник? Купить готовые наборы с заданиями для детей. 
Игры, конкурсы, адвент-марафоны на Новый год для всей семьи
Игры и конкурсы на Новый год для всей семьи. Новогодний квест для детей 3-5 лет. Как провести адвент-марафон для детей на праздник? Купить готовые наборы с...Самара - Город - курорт
793
16 ноября 2020  20:07
Как провести зимние каникулы?
Новый год и следующие за этим праздником зимние каникулы с нетерпением ждут дети и взрослые. Самара - Город - курорт
856
Весь список
Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
315
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
704
28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
344
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
5364
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
1532
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
4175
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
244
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
7602
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
5238
Весь список
Современная медицина
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
361
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
221
19 ноября 2020  21:55
Вывод из запоя на дому в Одинцово – анонимно и быстро
Если пациент не может прекратить пить самостоятельно, необходимо вызвать врача на дом – нарколог проведет срочный вывод из запоя в Одинцово. Обратившись в...Современная медицина
353
Весь список
Новости медицины
4 ноября 2020  10:16
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови.
Ученые Самары нашли способ быстро диагностировать рак с помощью спектроскопии крови
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови. Новости медицины
1146
24 сентября 2020  22:11
Лечение в Израиле – особенности
В современном мире израильская медицина – на высоком уровне развития. И многие предпочитают лечение именно в этой стране. На то есть масса веских причин. Новости медицины
682
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –...Новости медицины
2159
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
34194
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
5946
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки.Социум
5956
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе.Социум
5909
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
6417
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
1394
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
1600
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
801
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
1229
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
1382
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
1176
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
32581
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
61735
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
75217
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
63009
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
60504
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Алексей Миллер подписали программу газификации области на ближайшую пятилетку
10 декабря 2020  13:53 
Дмитрий Азаров и Алексей Миллер подписали программу газификации области на ближайшую пятилетку
В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области. Экономика региона
118
Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 декабря 2020  13:36 
Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области
47 заболевших выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
188
В Самарской области за сутки выявлены 283 заболевших коронавирусом
10 декабря 2020  12:48 
В Самарской области за сутки выявлены 283 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще семь больных. Здравоохранение
221
Дмитрий Азаров рассказал, в чем заключается главный секрет успешной реализации национальных проектов в губернии  
10 декабря 2020  12:36 
Дмитрий Азаров рассказал, в чем заключается главный секрет успешной реализации национальных проектов в губернии  
Губернатор также сделал акцент на том, что Самарская область получит рекордную поддержку из федерального бюджета на реализацию этих программ.  Политика региона
168
11 декабря 2020 года в Самаре будет проводиться распределение мест в детсады
10 декабря 2020  11:50 
11 декабря в Самаре будет проводиться распределение мест в детсады
Об этом сообщает горадминистрация. Социум
140
Весь список
Акценты
11 декабря 2020 года в Самаре будет проводиться распределение мест в детсады
10 декабря 2020  11:50 
11 декабря в Самаре будет проводиться распределение мест в детсады
Об этом сообщает горадминистрация. Социум
143
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии.
9 декабря 2020  14:29 
Губернатор Самарской области приглашает россиян к участию в проекте « Мастера гостеприимства »
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии. Социум
488
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
9 декабря 2020  09:57 
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало  мая 2021 года. Социум
407
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
378
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
972
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
1004
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1171
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
1096
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
1204
Весь список