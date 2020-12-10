Минимизировать риски: пункты проката коньков в Самаре работают с соблюдением всех санитарных норм

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Сегодня в парке Гагарина официально открылась ледовая площадка с пунктом проката коньков. В парке «Дружба» и 50-летия Октября подобные точки выдачи инвентаря работают с прошлой недели. В Парке Победы официальное открытие намечено на завтра.

В этом зимнем сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката. Санитарную обработку здесь планируется производить не реже 3-х раз в день.

«В обязательном порядке обрабатываем лавки, стойки администрации, полы, сами коньки, кассовый аппарат перед началом работы пункта, в перерыв и по завершении рабочего дня», - пояснил заместитель директора МАУ г.о. Самара «Парки Самары» Андрей Мутейкин.

Кроме того в помещениях для посетителей обязательно предусмотрены маски, бахилы и дезинфицирующие жидкости для обработки рук. В пунктах проката действуют жесткие требования по обслуживанию в условиях пандемии - социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех. В остальном работа точек выдачи коньков в парках будет мало отличаться от работы в предыдущие годы. Инвентарь можно арендовать с 10 утра до 10 вечера.

Этой зимой в Самаре откроются также более 120 бесплатных ледовых площадок во дворах и при школах, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации