Материалы о беспределе, царящем в нацпарке "Самарская Лука" переданы Дмитрию Кобылкину
2 августа 2019 21:50
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"Как и обещал, передал все материалы о беспределе, царящем в национальном парке "Самарская Лука", Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину. Также попросил ускорить процесс согласования строительства очистных сооружений в Рождествено. Искренне признателен Дмитрию Николаевичу за внимание к проблемам региона", - написал депутат в Твиттере.
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