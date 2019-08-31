МВД СО: Памятка для родителей и детей о правилах поведения несовершеннолетних в опасных ситуациях

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- Строго контролировать свободное время Ваших детей. Не допускать нахождение их без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00 до 06.00 часов.- Не позволяйте детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги.- Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в поездке или во время отдыха на природе.- Не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом.- Доведите до сведения детей правила пожарной безопасности, поведения в природе и на улице!- Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях!- Соблюдайте ПДД, правила пожарной безопасности, правила использовании газовых и электроприборов.- Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!- Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, открывать дверь чужому человеку. Уходя из дома, не забывайте закрыть балкон, форточки и окна. При возвращении домой не открывать дверь при посторонних, не заходить в лифт, если в нем находится незнакомый человек, не соглашаться ни на какие предложения от незнакомца, никуда не ходить с ним.- Объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми.Помните! Здоровье Вашего ребенка зависит от Вашего постоянного контроля, любви и заботы! Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области