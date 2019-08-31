МВД СО: Памятка для родителей и детей о правилах поведения несовершеннолетних в опасных ситуациях
31 августа 2019 21:29
115
- Строго контролировать свободное время Ваших детей. Не допускать нахождение их без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00 до 06.00 часов.
- Не позволяйте детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги.
- Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в поездке или во время отдыха на природе.
- Не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом.
- Доведите до сведения детей правила пожарной безопасности, поведения в природе и на улице!
- Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях!
- Соблюдайте ПДД, правила пожарной безопасности, правила использовании газовых и электроприборов.
- Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!
- Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, открывать дверь чужому человеку. Уходя из дома, не забывайте закрыть балкон, форточки и окна. При возвращении домой не открывать дверь при посторонних, не заходить в лифт, если в нем находится незнакомый человек, не соглашаться ни на какие предложения от незнакомца, никуда не ходить с ним.
- Объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми.
Помните! Здоровье Вашего ребенка зависит от Вашего постоянного контроля, любви и заботы! Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 августа 2019 23:02
Причины скоропостижной смерти бизнесмена не сообщаются. У него остались жена и две дочки семи и десяти лет. Социум
88
31 августа 2019 21:29
Здоровье Вашего ребенка зависит от Вашего постоянного контроля, любви и заботы! Социум
114
31 августа 2019 17:56
В качестве холстов уличные художники использовали фасады многоэтажных домов и школ. Социум
168
Здравоохранение
30 августа 2019 22:34
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер. Здравоохранение
391
30 августа 2019 13:19
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку. Здравоохранение
279
30 августа 2019 09:06
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
235
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14311
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14265
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14366
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
207
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
295
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
252
Образование
30 августа 2019 14:15
Виктор Кудряшо в провёл заседание, но котором обсудили готовность образовательных учреждений СО к новому учебному году и готовности избирательных участков к... Образование
323
29 августа 2019 13:26
Больше всего тех, кто собирается провожать ребенка в школу, — среди родителей первоклассников. Образование
282
29 августа 2019 09:55
В ведомстве отметили, что образовательные организации могут самостоятельно принимать решение. Образование
217
Культура
31 августа 2019 11:45
Самарцев приглашают посетить его всей семьей. Культура
236
30 августа 2019 13:40
Он стал художественным руководителем Академии танца Бориса Эйфмана, а также возглавит Детский театр танца. Культура
487
30 августа 2019 11:58
В честь 75-летия музыки Александра Александрова гимн России прозвучит в исполнении сводного оркестра рекордного размера. Культура
197
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15027
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
75
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14486
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1162
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
435
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
328
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
285
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
529
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1377
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
671
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2158
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
381
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
651
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
462
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
621
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
1003
Мероприятия