Команда детского технопарка «Кванториум 63» из Тольятти получила «путевку» в суперфинал международного конкурса «Ученые будущего»

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В очном этапе конкурса научно-исследовательских работ «Ученые будущего», который проходил в МГУ имени М.В.Ломоносова с 11 по 13 октября, команда детского технопарка «Кванториум 63» из Тольятти, в ее составе четыре человека, заняла первое место. Право представить свой проект в Москве ребята получили по результатам заочного тура. На суд жюри привезли робота собственного производства, который может с легкостью преодолевать узлы сцепки на канатнойдороге, и как итог, беспрепятственно доставлять необходимые грузы в горные районы. Его можно применять при эвакуации людей и при работе на линииэлектропередач. Кванторианцы мастерили, программировали и испытывали робота с мая 2019 года. Достигнутый подростками из Автограда результат покорилэкспертную комиссию, а в ее составе были представители Российской академии наук, преподаватели Московского государственного университета, и вывелтольяттинцев в суперфинал.«Мы гордимся достижениями наших ребят. Их разработка «Робот- канатоходец» получила признание экспертов всероссийского уровня. Тольяттинские школьники одержали очень серьезную победу не только над командами из России, но также из Белорусии, Сербии, Китая и Тайваня. Первое место на очном этапе международного конкурса – это результат кропотливой и слаженной работы преподавателей и учеников. Я искренне поздравляю тольяттинскую команду кванторианцев, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – В Самарской области ведется активная работа по популяризации технического творчества среди подрастающего поколения. В крупных городах региона работают детские технопарки «Кванториум-63». Сегодня в них занимаются 2000 ребят. В рамках национального проекта «Образование», который реализуется в нашей стране по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, к 2022 году будут открыты еще два стационарных «Кванториума», появится и мобильный детский технопарк. Это даст возможность ученикам, проживающим в отдаленных от мегаполиса районах воплотить в жизнь свои инженерные идеи».Впереди у тольяттинской команды детского технопарка «Кванториум 63» суперфинал, который состоится в декабре. А пока юным кулибиным предстоитусовершенствовать свою разработку с учётом замечаний экспертов, полученных в Москве, передает пресс-служба облправительства.