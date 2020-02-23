Коллектив Управления Россельхознадзора по Самарской области сердечно поздравляет всех Вас с Днем защитника Отечества
23 февраля 2020 16:45
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В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на боевом посту, кто погиб на поле брани, защищая наше Отечество, кто приближал наши победы на полях сражений своим мирным трудом, работая на посевных полях, фермах, фабриках и заводах, учебных и лечебных заведениях, а также кто вел и продолжает вести миролюбивую международную политику и умелую дипломатическую миссию.
Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в ратных делах и мирном труде на благо сохранения экономической стабильности и укрепления боевой мощи нашего Отечества и обеспечения неприкосновенности его обширных границ.
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На мероприятии дан старт патриотической акции «Готов к защите Отечества!», которая проходит на 2 очереди Самарской набережной. Социум
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