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Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в ратных делах и мирном труде.
Коллектив Управления Россельхознадзора по Самарской области сердечно поздравляет всех Вас с Днем защитника Отечества
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Новости /  Общество /  Социум  

Коллектив Управления Россельхознадзора по Самарской области сердечно поздравляет всех Вас с Днем защитника Отечества

23 февраля 2020 16:45
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Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в ратных делах и мирном труде.
23 февраля – это всенародный праздник мужества, достоинства, чести и беззаветной преданности Отечеству, малой родине и своей семье. Этот праздник неизменно олицетворяет славные боевые победы и традиции наших вооруженных сил, являющихся оплотом мира, спокойствия и стабильности нашей страны.

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на боевом посту, кто погиб на поле брани, защищая наше Отечество, кто приближал наши победы на полях сражений своим мирным трудом, работая на посевных полях, фермах, фабриках и заводах, учебных и лечебных заведениях, а также кто вел и продолжает вести миролюбивую международную политику и умелую дипломатическую миссию.

Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в ратных делах и мирном труде на благо сохранения экономической стабильности и укрепления боевой мощи нашего Отечества и обеспечения неприкосновенности его обширных границ. 
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Комментарии


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В праздничный день выставку посещают самарцы и гости областной столицы.
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23 февраля 2020  16:45
Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в ратных делах и мирном труде.
Коллектив Управления Россельхознадзора по Самарской области сердечно поздравляет всех Вас с Днем защитника Отечества
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