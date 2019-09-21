Игроки молодежного состава "Крыльев" стали участниками праздника футбола для детей-сирот в Чапаевске

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Сегодня Чапаевске в Государственном казенном общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья прошел праздник футбола. Гостями праздника стали игроки "КС-М" защитник Илья Коткин и вратарь Павел Шалимов.Сейчас в этом образовательном учреждении воспитывают 208 детей с ограниченными возможностями здоровья. Большинство ребят страдают от задержки психического развития и других заболеваний, связанных с нарушениями работы мозга, однако это не влияет на их любовь к спорту и играм. В школе есть своя футбольная команда, чей товарищеский матч с мальчишками из чапаевской Школы-интерната №1 стал главным событием праздника.– Впечатления самые приятные. Было здорово познакомиться с детьми и понаблюдать за их игрой, которая была достаточно интересная. По реакции ребят было видно, что мы подарили им радость, которая точно пойдет всем на пользу, – отметил Павел Шалимов.Футболисты молодежной команды "Крыльев" настроили ребят на игру, поддерживали их во время поединка, а после финального свистка приняли участие в серии пенальти и вручили подарки и билеты на матч 11 тура РПЛ "Крылья Советов" – "Тамбов", который пройдет на "Самара Арене" 28 сентября.– Для меня всегда гордость – представлять нашу команду. Считаю, это важно для "Крыльев" – участвовать в детских праздниках, дарить ребятам положительные эмоции, – сказал Илья Коткин. – Теперь будем ждать их в числе наших болельщиках на трибунах и надеяться, что футбол будет радовать их, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"